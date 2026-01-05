Rifiuti relazione del Cnel | Umbria tra le prime 5 regioni italiane per la differenziata Ma i costi sono alti
Secondo la relazione annuale del Cnel, l'Umbria si posizione tra le prime cinque regioni italiane per la raccolta differenziata dei rifiuti. Tuttavia, questo risultato comporta costi più elevati, evidenziando le sfide e le opportunità del sistema di gestione dei rifiuti nella regione. Un'analisi che riflette l'impegno e le criticità delle politiche ambientali locali.
Nella relazione annuale del Cnel (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) è emerso che l'Umbria è quinta tra le regioni italiane per percentuale di rifiuti sottoposti a raccolta differenziata. In Umbria risultano prodotti 516 chili di rifiuti per abitante con una percentuale di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
