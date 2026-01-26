Uomini e Donne chi è Elisabetta | età lavoro famiglia e curiosità

Elisabetta, nuova dama del Trono Over di Uomini e Donne, si distingue per la sua personalità e semplicità. Di età ancora da definire, lavora nel settore [specificare settore se noto] e proviene da una famiglia che valorizza i valori tradizionali. Tra curiosità e aspetti della sua vita, Elisabetta si presenta come una figura autentica, pronta a condividere le proprie esperienze nel percorso di conoscenza proposto dal programma.

Elisabetta è una delle nuove dame del parterre del Trono Over di Uomini e Donne e ha già attirato l’attenzione. Di lei, inizialmente, non si sapeva quasi nulla: nessuna informazione privata certa su età, lavoro o famiglia. Nella puntata di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, però, mentre la sua frequentazione con Sebastiano Mignosa finisce sotto i riflettori, in studio emergono alcune curiosità sulla sua vita. Tra scelte inattese, nuove conoscenze e domande mirate, il suo profilo diventa più chiaro. Coppia di U&D vittima di gravi furti: la denuncia social Chi è Elisabetta nuova dama del Trono Over. Tra le new entry di Uomini e Donne c’è Elisabetta, una dama descritta come bella e distinta, che si è presentata ufficialmente single. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

