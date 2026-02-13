Università è allarme alloggi Gli iscritti restano stabili E dal Sud sono sempre meno

All’università di Bologna, nel 2025-26, il numero di studenti iscritti al primo anno rimane stabile a 2.600, ma dal Sud arrivano sempre meno giovani, mentre le richieste di alloggio aumentano del 15% rispetto all’anno scorso.

Si mantiene stabile il numero di iscritti al primo anno all’ Università di Bologna: nell’annata 2025-26 sono 26.818, di cui 19.961 nel capoluogo. Numeri in linea con quelli dell’anno scorso: allora il totale era pari a 26.784, di cui 19.979 solo a Bologna. Ma se il totale rimane costante, la popolazione universitaria continua a mutare: sono sempre più infatti gli studenti internazionali, aumentati del 10,4% in un anno, e del 53% rispetto a due anni fa. I numeri e gli incrementi percentuali più consistenti riguardano gli studenti cinesi (443 immatricolati, +11%) e iraniani (334, +4,4%), comunità storiche, in particolare quest’ultima, mentre spiccano anche i 221 nuovi iscritti originari del Camerun, in aumenti del 121% in anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Luca Bianchi sottolinea l'importanza del Sud nel mercato del lavoro italiano, evidenziando come l'aumento delle iscrizioni universitarie nella regione contribuisca a colmare il fabbisogno di competenze per le imprese.

Negli ultimi anni, le università italiane sono diventate sempre più costose, con le istituzioni del Nord che spiccano per tariffe elevate.

