L’università costa troppo quelle del Nord sono le più onerose Aumentano gli iscritti agli atenei telematici
Negli ultimi anni, le università italiane sono diventate sempre più costose, con le istituzioni del Nord che spiccano per tariffe elevate. Di fronte a questa situazione, cresce l’interesse per gli atenei telematici, offrendo un’alternativa più accessibile. L’aumento degli iscritti a corsi online testimonia un mutamento nelle scelte degli studenti, alla ricerca di soluzioni più economiche e flessibili.
“L’Università in Italia è ormai una spesa proibitiva ecco perché crescono sempre più le telematiche”. A riassumere in una battuta il dodicesimo rapporto nazionale sui costi degli atenei italiani, elaborato dalla Fondazione Iscoon con Federconsumatori, è Sabrina Soffiantini che ha curato dato per dato il dossier presentato in queste ore. Non c’è inflazione che tenga, non c’è considerazione per il blocco degli stipendi: a livello nazionale le rette nell’ultimo anno sono salite del 6%. Una percentuale che lascia perplesso il numero uno della Fondazione Mario Govoni. Necessaria una premessa per capire i numeri: per ciascuna delle tre macro aree geografiche italiane (Nord, Centro e Sud), sono state esaminate le due maggiori università delle tre regioni che in ciascuna zona contano il maggior numero di studenti: Lombardia, Piemonte e Veneto per il Nord, Emilia- Romagna, Toscana e Lazio per il Centro e Campania, Puglia e Sicilia per il Sud. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
ANBI Formazione - Ecp Unipegaso Eipoint Unimercatorum Uni San Raffaele. . “Quanto costa davvero un’università online?” La risposta… dipende. E proprio per questo ogni studente ha un costo diverso. La nostra Cristina ci spiega in modo chiaro e diretto - facebook.com Vai su Facebook