I pronostici di sabato 10 gennaio | Serie A FA Cup Liga Bundesliga e Coppa d’Africa

Ecco i pronostici per le principali competizioni di sabato 10 gennaio, tra Serie A, FA Cup, Liga, Bundesliga e Coppa d’Africa. Analizziamo le sfide in programma, offrendo spunti e previsioni basate su dati e statistiche aggiornate, per orientare le vostre scelte e seguire con attenzione gli eventi sportivi di giornata.

I pronostici di sabato 10 gennaio, ci sono partite di Serie A, FA Cup, Liga, Bundesliga e due quarti di finale di Coppa d’Africa A Lecce, nel turno infrasettimanale, sono stati i due criticatissimi attaccanti, Ferguson e Dovbyk, ad imprimere il loro sigillo sul match ed a regalare al tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, la prima gioia del 2026. Ora l’obiettivo dei giallorossi è ritrovare continuità – in campionato la Roma non ne vince due di fila da novembre – in vista della doppia sfida ravvicinata con il Torino tra Coppa Italia e Serie A. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di sabato 10 gennaio: Serie A, FA Cup, Liga, Bundesliga e Coppa d’Africa Leggi anche: I pronostici di venerdì 9 gennaio: Liga, Bundesliga, Coppa d’Africa e FA Cup Leggi anche: Pronostici di oggi 10 gennaio: Serie A, FA Cup, La Liga, Bundesliga Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie A: pronostici, migliori scommesse e quote della 20ª giornata; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 3/1526 di sabato 10 gennaio 2026; Pronostici Sci 10-11 gennaio 2026. Adelboden e Zauchensee; Pronostici LBA giornata 15 del 10-12 gennaio 2026. Pronostico Udinese vs Pisa – 10 Gennaio 2026 - Pisa apre il palinsesto della Serie A sabato 10 Gennaio 2026 alle ore 15:00 al Bluenergy Stadio - news-sports.it

Pronostico Latina vs Trapani 1905 – 10 Gennaio 2026 - Sabato 10 Gennaio 2026 alle 14:30 allo Stadio Comunale Domenico Francioni va in scena una sfida importante di Serie C tra Latina e Trapani 1905. news-sports.it

Pronostici Coppa di Francia 10 gennaio: esordio vincente per il nuovo tecnico - Coppa di Francia, oltralpe questo fine settimana è dedicato alla seconda competizione nazionale per ordine di importanza. ilveggente.it

#CelticRangers Approfondimento su Celtic-Rangers di sabato 3 gennaio 2026 alle 13:30, con formazioni, quote e pronostici. Attesa di un incontro equilibrato con pochi gol a Parkhead. x.com

I nostri pronostici per le sfide che si disputeranno nel weekend della ª giornata di Serie A Come finirà il big match del sabato sera fra Juventus e Roma - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.