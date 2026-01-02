Un Capodanno da Paura | È tempo di dire basta alla violenza di genere
Il Capodanno, tradizionalmente simbolo di rinnovamento e speranza, si è purtroppo trasformato in un’occasione di violenza per molte persone. La recente vicenda di Raffaele Pacente, medico vittima di episodi di violenza di genere durante questa ricorrenza, sottolinea l’urgenza di affrontare e contrastare questa realtà. È importante sensibilizzare e promuovere un cambiamento che tuteli la dignità di ogni individuo.
La notte di Capodanno, un momento che dovrebbe rappresentare la speranza e la rinascita, si è trasfomata in un incubo per Raffaele Pacente, medico. aggredito in piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania
