La Terni che ci piace ripulita la pensilina da Debora e Denise | Un regalo di San Valentino alla città

Da ternitoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pensilina degli autobus di via Primo Maggio a Terni si riscopre più pulita e accogliente. Le imprenditrici Debora e Denise, della D&D Pulizia, hanno deciso di fare un regalo di San Valentino alla città, rimuovendo lo sporco e rendendo il luogo più bello per tutti i passanti. Un gesto semplice, ma che ha fatto parlare di sé in modo positivo.

Un gesto d’amore per la città che va rimarcato a caratteri cubitali. Le imprenditrici Debora e Denise dell’impresa D&D Pulizia Debora e Denise si sono recate presso la pensilina degli autobus di via Primo Maggio. Da anni ormai è stata presa di mira con delle scritte tra cui ‘Pensati capitale’.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

