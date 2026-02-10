La Terni che ci piace ripulita la pensilina da Debora e Denise | Un regalo di San Valentino alla città

La pensilina degli autobus di via Primo Maggio a Terni si riscopre più pulita e accogliente. Le imprenditrici Debora e Denise, della D&D Pulizia, hanno deciso di fare un regalo di San Valentino alla città, rimuovendo lo sporco e rendendo il luogo più bello per tutti i passanti. Un gesto semplice, ma che ha fatto parlare di sé in modo positivo.

Un gesto d'amore per la città che va rimarcato a caratteri cubitali. Le imprenditrici Debora e Denise dell'impresa D&D Pulizia Debora e Denise si sono recate presso la pensilina degli autobus di via Primo Maggio. Da anni ormai è stata presa di mira con delle scritte tra cui 'Pensati capitale'.

