Un Padre in Cerca di Verità | Il Dolore e l’Indifferenza dopo la Morte di Alessandro

Un padre in cerca di verità, Marco Ricci, si trova da settimane in uno stato di shock dopo la morte del figlio Alessandro, avvenuta in circostanze ancora poco chiare nella loro casa di Napoli. La famiglia chiede risposte, ma finora i investigatori non hanno fornito spiegazioni definitive, alimentando il suo senso di abbandono. Marco, che ha partecipato a molte riunioni con le forze dell’ordine, denuncia anche un atteggiamento di indifferenza tra vicini e amici, che sembrano aver dimenticato il suo dolore. Un mese senza finestre, come lo definisce lui, in cui il dolore si mescola alla frustrazione di non aver ancora cap

Un padre attraversa un mese senza finestre. Cammina tra il dolore e un silenzio che pesa più del lutto. Non cerca clamore: cerca una risposta semplice e intera. Chiede che la vita di suo figlio non si perda nel rumore di fondo. C’è Luigi Ambrosio. C’è Alessandro. C’è una casa che ora parla piano. Le foto sul mobile non fanno rumore, ma cambiano la luce della stanza. Luigi non vuole la rabbia. Vuole capire. Dice una cosa essenziale, che punge: il dolore si sopporta, l’ indifferenza no. È una frase che riconosciamo. Perché in Italia troppe famiglie imparano a memoria la trafila delle attese, dei “vedremo”, dei “le faremo sapere”. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

