Un nuovo logo per l' associazione Donatori volontari sangue San Marco

Simbolo scelto tra oltre 80 partecipanti al concorso voluto proprio dall’associazione in occasione del 25esimo anniversario che si celebra il prossimo 15 febbraio Oggi - nella sede storica di via Ofelia - è stato presentato alla città il logo che è stato creato da Sandro Poliafico di Militello, classe 1998. "Abbiamo ricevuto loghi da tutta Italia - dice il presidente dell’associazione Giuseppe Mario Frezza - e ciò sottolinea quanto il tema della donazione stia a cuore a molti e come questo concorso abbia consentito di sensibilizzare anche coloro che hanno partecipato. Non è stato facile scegliere il logo vincitore perché tutti esprimevano qualcosa e suscitavano emozioni".🔗 Leggi su Cataniatoday.it

A pochi giorni dal 25esimo anniversario dell’associazione donatori di sangue “San Marco”, si è tenuta questa mattina una cerimonia presso la sede di via Ofelia.

Un nuovo logo per l'associazione dontori di sangue San MarcoIl concorso ha visto partecipare molti cittadini, tra cui tanti giovani. Un segnale questo - dice il presidente dell’associazione - che ci fa capire come una buona parte della città si attenta a tema ... cataniatoday.it

