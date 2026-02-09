Un nuovo logo per l' associazione dontori di sangue San Marco

A pochi giorni dal 25esimo anniversario dell’associazione donatori di sangue “San Marco”, si è tenuta questa mattina una cerimonia presso la sede di via Ofelia. L’evento si è svolto venerdì 13 febbraio alle 9:30 e ha visto il lancio di un nuovo logo per l’associazione, che festeggerà il suo traguardo il 15 febbraio. La giornata è stata anche l’occasione per ringraziare i volontari e ribadire l’importanza della donazione di sangue.

A pochi giorni dal 25esimo anniversario dell'associazione donatori di sangue "San Marco" che cade il 15 febbraio, venerdì 13 febbraio alle ore 9 e 30 presso la sede di via Ofelia n.35, verrà presentato il nuovo logo scelto dopo un concorso voluto proprio dall'associazione per contribuire a un.

