Un cuore per l’inclusione | il Dott Domenico Manna riceve il Premio Per Sempre Scugnizzo

Il Dott. Domenico Manna ha ricevuto il Premio “Per Sempre Scugnizzo” perché si è impegnato con passione a favorire l’inclusione delle persone con disabilità. La cerimonia si è svolta ieri a Pomigliano d’Arco, dove il medico dirige il Centro Isoriabilitativo locale. Durante l’evento, i promotori hanno sottolineato il suo ruolo nel migliorare le strutture di assistenza e nel promuovere progetti di integrazione.

Pomigliano d'Arco, 13 febbraio 2026 – Il Dott. Domenico Manna, direttore del Centro Isoriabilitativo di Pomigliano, è stato insignito del prestigioso Premio "Per Sempre Scugnizzo" per il suo impegno costante e appassionato a favore dell'inclusione delle persone con disabilità. Il premio organizzato dalla Cooperativa Giornalistica "La voce degli ultimi", è stato consegnato presso l'Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d'Arco. Si tratta di un riconoscimento alla dedizione e alla lungimiranza del Dott. Manna, che con amore ha fondato il Centro ISO Riabilitativo per l'età evolutiva quindici anni fa con l'obiettivo di offrire un sostegno concreto alle famiglie dei bambini con autismo, potenziato nel 2025 con i progetti "Artigiani del sé" e "P.