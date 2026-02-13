Ue verso la riforma del mercato energetico | prezzi più bassi e fine del sistema di ordine meritocratico entro marzo
L’Unione Europea ha deciso di modificare le regole del mercato energetico dopo che i prezzi sono aumentati drasticamente negli ultimi mesi, colpendo duramente le famiglie e le aziende. Bruxelles ha fretta di approvare le nuove norme entro marzo, promettendo prezzi più bassi e un sistema più equo. La riforma prevede di eliminare il meccanismo basato sulla meritocrazia, che attualmente determina i costi dell’energia. La Commissione europea sta lavorando a un nuovo quadro normativo che possa stabilizzare il mercato e contenere le spese energetiche.
L’Ue punta a riscrivere le regole del mercato energetico per alleggerire le bollette. Bruxelles accelera sulla riforma del mercato dell’energia elettrica, con l’obiettivo di ridurre i costi per famiglie e imprese europee. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che entro il 15 marzo presenterà al Consiglio Europeo proposte concrete per superare il sistema attuale, considerato inadeguato e penalizzante per Paesi come Italia e Germania. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di integrazione economica, denominato “un’Europa, un Mercato”, che mira a completare l’unificazione del mercato interno entro il prossimo anno.🔗 Leggi su Ameve.eu
