Ue verso la riforma del mercato energetico | prezzi più bassi e fine del sistema di ordine meritocratico entro marzo

L’Unione Europea ha deciso di modificare le regole del mercato energetico dopo che i prezzi sono aumentati drasticamente negli ultimi mesi, colpendo duramente le famiglie e le aziende. Bruxelles ha fretta di approvare le nuove norme entro marzo, promettendo prezzi più bassi e un sistema più equo. La riforma prevede di eliminare il meccanismo basato sulla meritocrazia, che attualmente determina i costi dell’energia. La Commissione europea sta lavorando a un nuovo quadro normativo che possa stabilizzare il mercato e contenere le spese energetiche.