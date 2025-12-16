Solo auto elettriche dal 2035 la Ue fa retromarcia parziale sul Green new deal | la rivincita del motore endotermico
L'Unione Europea ha annunciato una revisione delle sue politiche ambientali, posticipando al 2035 il divieto totale delle auto a combustione, inizialmente previsto. Questa decisione rappresenta una svolta rispetto al Green New Deal, segnando una parziale retromarcia sulla transizione verso le auto elettriche e mantenendo in vita i motori endotermici più a lungo.
Bruxelles, 16 dicembre 2025 – Il 2035 doveva essere l’anno dell’ addio definitivo al motore a combustione in Europa. Da quella data le case automobilistiche avrebbero dovuto produrre solamente auto elettriche. Così non sarà. Dopo polemiche, difficoltà delle case automobilistiche e dell’industria del settore, l’Europa ha deciso di fare una (parziale) marcia indietro. Tajani: Dobbiamo impedire che dal 2035 in Ue ci sia solo produzione di auto elettriche Il Gren new deal “diluito”. La Commissione Europea aggiusta infatti gli obiettivi di decarbonizzazione ( Gren new deal ) del settore auto, con l'attesa modifica del regolamento sulle emissioni di anidride carbonica per vetture e furgoni. Quotidiano.net
