Ubriaco minaccia la cassiera | vuole che paghi lei la sua spesa Denunciato 48enne di Como

Mario Bianchi, 48 anni di Como, è stato denunciato dopo aver minacciato una cassiera dell’ipermercato locale perché pretendeva che fosse lei a pagare la sua spesa. L’uomo, visibilmente ubriaco, si è avvicinato alla cassa e ha iniziato a urlare, chiedendo che la dipendente assumesse il costo dei generi alimentari che aveva appena preso dagli scaffali. Quando la cassiera ha cercato di calmarlo, lui ha alzato la voce e ha minacciato di chiamare le forze dell’ordine, creando scompiglio tra i clienti presenti. È stato necessario l’intervento della security per allontanarlo.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per violenza, resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che per ubriachezza molesta Pretendeva che fosse la cassiera a pagare la merce che aveva appena preso dagli scaffali, arrivando a minacciarla davanti ai clienti. È finita con una denuncia a carico di un 48enne italiano, residente a Como ma di fatto senza fissa dimora, con numerosi precedenti di polizia. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, attorno alle 16, in un supermercato di viale Recchi. Alla sala operativa era arrivata una segnalazione per la presenza di un uomo ubriaco, molesto e minaccioso all’interno del punto vendita.🔗 Leggi su Quicomo.it

