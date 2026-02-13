Ubriaco al volante per le strade di San Cipirello automobilista denunciato due volte in poche ore

Giovanni Romano, 38 anni, è stato fermato due volte in poche ore mentre guidava ubriaco per le strade di San Cipirello, causando sconcerto tra i residenti. La prima volta, gli agenti della polizia locale lo hanno fermato alle 22.30, trovandolo con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Dopo essere stato rilasciato, Romano ha ripreso subito a guidare e, poco prima della mezzanotte, una seconda pattuglia lo ha nuovamente fermato, questa volta con un livello di alcool nel sangue ancora più alto. La doppia denuncia in un breve arco di tempo ha fatto emergere una grave mancanza

San Cipirello Sotto Shock: Automobilista Denunciato Due Volte in Poche Ore per Guida in Stato di Ebbrezza. Un uomo è stato denunciato due volte in poche ore a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, per guida in stato di ebbrezza. L’episodio, avvenuto durante un fine settimana di intensivi controlli dei carabinieri, ha messo in luce un quadro preoccupante della sicurezza stradale nella zona e riaccende il dibattito sulla necessità di misure più efficaci per contrastare questo fenomeno. Un’Operazione a Tappeto nel Palermitano. L’operazione di controllo, condotta nel weekend del 13 febbraio 2026, ha visto impegnati i carabinieri del Reparto territoriale di Termini Imerese e della Compagnia di Monreale.🔗 Leggi su Ameve.eu Sulle strade veronesi tre schianti in poche ore, un conducente era ubriaco Contromano sull’autostrada svizzera: denunciato 35enne comasco, ubriaco al volante Contenuti correlati Argomenti discussi: Ubriaco al volante per le strade di San Cipirello, automobilista denunciato due volte in poche ore; Incidente choc: ubriaco al volante si schianta, cofano trafitto dal guardrail, sopravvive per miracolo; Ubriaco al volante fa un incidente e poi cerca di scappare: era agli arresti domiciliari; Neo-patentato ubriaco al volante provoca incidente. Denunciato alla Procura della Repubblica. Ubriaco al volante per le strade di San Cipirello, automobilista denunciato due volte in poche oreE’ uno dei casi riscontrati nel weekend dai carabinieri impegnati in un servizio che ha riguardato anche i comuni di Termini, Caccamo, Trabia e San Giuseppe Jato. Diverse le patenti ritirate per guida ... palermotoday.it Ubriaco al volante scappa all’alt. Inseguito, bloccato e denunciatoInvece di fermarsi all’alt dei carabinieri di Civitanova è scappato via, sperando di seminarli. Ma alla fine è stato raggiunto dai militari che, dopo aver placato le sue intemperanze e quelle dei suoi ... ilrestodelcarlino.it Il Sindaco di San Cipirello Cannella Vito vi invita tutti a partecipare al Baccanales 2026. Augurandovi buon Carnevale, vi aspettiamo tutti il 14 - 15 - 17 Febbraio! - facebook.com facebook