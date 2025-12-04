Contromano sull’autostrada svizzera | denunciato 35enne comasco ubriaco al volante

Como, 4 dicembre 2025 – Ubriaco al volante, provoca un incidente e percorre contromano l’autostrada. Protagonista della notte di follia, avvenuta in C anton Ticino, un 35enne comasco che ha rimediato una denuncia e il divieto di circolazione in Svizzera. A ricostruire quanto accaduto nella notte fra il 30 novembre e l’1 dicembre è la Polizia cantonale ticinese, intervenuta poco dopo le 3.30 in seguito a una segnalazione della Centrale comune d'allarme (Cecal) che aveva individuato una vettura in contromano s ull’autostrada A2, in direzione sud sulla carreggiata A. Immediatamente sono scattate le misure di sicurezza ed è stata disposta la celere chiusura della carreggiata A della galleria del Monte Ceneri, per ridurre il numero di veicoli in transito sulla tratta e quindi anche il pericolo di incidenti e potenziali vittime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

