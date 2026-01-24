Sì lo voglio sulla prima collina | c' è una nuova location ufficiale per sposarsi a Cesena

A Cesena nasce una nuova location ufficiale per celebrare il matrimonio con la cerimonia “Sì, lo voglio” sulla prima collina. Questa iniziativa mira ad ampliare i servizi disponibili ai cittadini, valorizzando il patrimonio architettonico e paesaggistico della città. Un’occasione per rendere il giorno più importante della vita ancora più speciale, in un contesto che coniuga tradizione e bellezza naturale.

Ampliare e qualificare i servizi offerti ai cittadini, valorizzando al contempo il patrimonio architettonico e paesaggistico cesenate anche nel giorno in cui si pronuncia il ‘Sì, lo voglio!’ davanti alla persona amata. I matrimoni civili e le unioni civili a Cesena avranno presto una nuova.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

