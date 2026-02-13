Tutti pazzi per i ranuncoli a San Valentino vincono le produzioni Made in Campania

A causa della crescente passione per i fiori italiani, i ranuncoli stanno conquistando il cuore dei napoletani durante San Valentino. Le vendite di fiori di produzione locale sono in forte aumento, soprattutto tra i giovani che preferiscono regalare fiori freschi e sostenibili. Nei negozi di Napoli, i ranuncoli e le rose campane sono tra i preferiti, simboli di amore e rispetto per la tradizione. La scelta di fiori a km zero si conferma una tendenza sempre più forte, anche grazie alla qualità e al prezzo accessibile.

Tempo di lettura: 3 minuti Ranuncoli e rose locali a San Valentino per la persona amata. Anche a Napoli vince l’omaggio floreale a chilometro zero. I numeri parlano chiaro: mazzi di fiori e piante restano il regalo più gettonato per l’occasione, non a caso sono scelti dal 56% di coloro che donano qualcosa per l’occasione, secondo un’indagine on line di Coldiretti, largamente davanti a dolciumi, abbigliamento e gioielli. Quando poi si ha la fortuna di avere sul proprio territorio la produzione dei fiori più ricercati del momento allora la scelta diventa addirittura obbligata. “A Napoli vincono i prodotti locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tutti pazzi per i ranuncoli, a San Valentino vincono le produzioni Made in Campania Approfondimenti su san valentino In Campania tutti pazzi per la Lotteria Italia: aumentano del 10,5% i biglietti venduti In Campania, l’interesse per la Lotteria Italia 2025 si conferma elevato, con un incremento del 10,5% nelle vendite rispetto all’anno precedente. Valerio Moro: «Campania regione chiave per le produzioni Airbus» Ultime notizie su san valentino Argomenti discussi: Dal grana al bidet, tutti pazzi per l’italian style; Tutti pazzi per i ciliegi in fiore. In Giappone? No, a Venaria; Tutti pazzi per il curling: ecco perché questo sport ci appassiona così tanto – Il video; Tutti pazzi per il curling. Olimpiadi, tutti pazzi per la pasta a 5 cerchi del villaggio: i post degli atleti virali sui socialIl piatto viene servito nella mega mensa per atleti e staff. Jutta Leerdam, campionessa olandese, fenomeno sui pattini (e 6 milioni di follower), l'ha reso famoso postando uno scatto ... milano.corriere.it Tutti pazzi per il curling domesticoPrima di queste Olimpiadi, in cui Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno conquistato il bronzo in questa disciplina, la parola curling alcuni di noi non sapevano neanche che esistesse. Adesso ... r101.it PADULA: SAN VALENTINO ALL’AIA ANTICA PER UNA CENA ROMANTICA TRA SAPORI, MUSICA E ATMOSFERA DA SOGNO L’amore si celebra a tavola, e quest’anno l’Agriturismo e Pizzeria Aia Antica ha pensato a una Cena di San - facebook.com facebook San Valentino, caccia ai regali ideali ma low cost ilsole24ore.com/art/san-valent… x.com