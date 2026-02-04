Tumore al colon sotto i 50 anni | il piano del Gemelli tra prevenzione e nuove cure

La lotta contro il tumore al colon si fa più urgente, soprattutto tra i giovani. Nei prossimi vent’anni, le diagnosi in persone sotto i 50 anni potrebbero salire fino all’80%, un dato che preoccupa medici e ricercatori. Il Gemelli ha avviato un piano speciale per la prevenzione e nuove cure, cercando di capire perché questa malattia sta colpendo sempre più spesso i più giovani.

Sempre più giovani, sempre più spesso. Il tumore al colon non è più solo una malattia dell'età matura e i numeri lo confermano: secondo le stime epidemiologiche, entro il 2040 i casi a esordio precoce, sotto i 50 anni, potrebbero crescere fino all'80%. Un dato che preoccupa la comunità scientifica e che accende i riflettori su prevenzione, stili di vita e nuove terapie. A lanciare l'allarme è il Policlinico universitario A. Gemelli IRCCS, che in occasione della Giornata mondiale contro il cancro del 4 febbraio ha presentato un ambizioso piano di sviluppo per l'oncologia, mettendo al centro proprio i tumori a insorgenza precoce.

