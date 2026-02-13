Il caso di Van der Beek, che ha scoperto di avere un tumore al colon retto a soli 44 anni, ha portato l’attenzione su un problema in crescita tra i giovani. La malattia si sta diffondendo più rapidamente tra le persone sotto i 50 anni, con un aumento delle diagnosi rispetto al passato. Secondo gli esperti, i numeri mostrano che oltre il 9,6% di tutti i tumori nel mondo sono di origine colorettale, e questa neoplasia si posiziona tra le prime tre cause di decesso per cancro.

Il tumore al colon retto, che aveva colpito il protagonista di Dawson’s Creek nel 2023 e che l’ha purtroppo portato alla morte, è una delle neoplasie più diffuse al mondo e una delle principali cause di morte oncologica, anche tra i giovani: oltre il 9,6% di tutti i tumori diagnosticati globalmente sono colorettali e la malattia resta tra le prime tre per incidenza e mortalità. In Italia la malattia continua a incidere significativamente sulla salute pubblica, con circa 50.000 nuovi casi all’anno, posizionandosi al secondo posto tra le neoplasie più frequenti nelle donne e al terzo negli uomini Negli ultimi anni la malattia, storicamente associata alle età avanzate, ha mostrato una preoccupante tendenza al rialzo nei giovani adulti sotto i 50 anni: oggi circa 1 caso su 10 di tumore colorettale viene diagnosticato prima dei 50 anni, con incrementi di incidenza tra gli under 50 stimati fino all’ 1,4% annuo e proiezioni che prevedono che entro il 2030 una quota sempre maggiore di casi riguarderà questa fascia d’età. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Tumore al colon retto, cresce l’allarme negli under 50: il caso Van der Beek e i numeri della malattia

James Van Der Beek, noto attore americano, ha annunciato di aver scoperto di avere un tumore al colon a soli 45 anni.

Dopo la notizia della morte di James William Van Der Beek a soli 48 anni, il mondo dello spettacolo e i fan si sono riversati sui social per ricordarlo.

Argomenti discussi: Tumore al colon-retto, quali sono i sintomi da non sottovalutare; Cancro al colon-retto di James Van Der Beek, i sintomi che i giovani non devono trascurare. Nove casi su dieci si possono prevenire; Il tumore al colon di James Van Der Beek e l’importanza della prevenzione; L’alcol aumenta il rischio di tumori del colon-retto.

Tumore al colon retto, cresce l’allarme negli under 50: il caso Van der Beek e i numeri della malattiaIl tumore al colon retto è tra i più diagnosticati in Italia con circa 50 mila nuovi casi l’anno, ma preoccupa l’aumento tra gli under 50. Dati, sintomi e importanza dello screening alla luce del caso ... panorama.it

Tumore al colon retto: perché aumenta tra i giovani?I sintomi del tumore al colon retto possono apparire anche in età giovane. Informati per proteggere la tua salute. ok-salute.it

Il tumore del colon-retto è il più frequente in Italia, ma può essere prevenuto. Nella maggior parte dei casi nasce da polipi benigni che impiegano anni a trasformarsi: una finestra temporale in cui lo screening consente diagnosi precoce e riduzione del rischio d - facebook.com facebook