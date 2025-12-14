Thiago Motta pronto a tornare in panchina? Caos in quel club l’ex Juventus è la prima scelta Dove potrebbe andare ad allenare

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thiago Motta potrebbe tornare in panchina in tempi rapidi, con un club alle sue spalle coinvolto in un momento di caos. Dopo l’esonero del tecnico, l’ex Juventus è la prima opzione per la società, che sta valutando le prossime mosse. Ecco le ultime novità sul possibile ritorno in panchina di Motta e le destinazioni più probabili.

thiago motta pronto a tornare in panchina caos in quel club l8217ex juventus 232 la prima scelta dove potrebbe andare ad allenare

© Juventusnews24.com - Thiago Motta pronto a tornare in panchina? Caos in quel club, l’ex Juventus è la prima scelta. Dove potrebbe andare ad allenare

Thiago Motta tornerà in panchina? L’ex Juventus è la prima scelta di questo club dopo l’esonero del tecnico. Dove potrebbe allenare. La crisi tecnica che covava da settimane nei Paesi Baschi è esplosa ufficialmente. La Real Sociedad ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Sergio Francisco. La decisione, drastica ma inevitabile, arriva al termine di un avvio di stagione da incubo: la squadra annaspa al quindicesimo posto in classifica, avendo raccolto la miseria di 16 punti nelle prime 15 giornate di campionato. Una media da retrocessione che ha costretto la dirigenza a intervenire per dare una scossa all’ambiente. Juventusnews24.com

Thiago Motta pronto a tornare in panchina? La Real Sociedad pensa all'ex allenatore della Juventus - Dopo un inizio sottotono, infatti, il club spagnolo ha esonerato Sergio Francisco: decisiva la sconfitta ... corriere.it

thiago motta pronto tornareThiago Motta vacanze finite? Panchina vicina per l'ex allenatore della Juventus - brasiliano è in ballottaggio con Pellegrino Matarazzo per sostituire l'esonerato Sergio Francisco alla Real Sociedad ... sport.virgilio.it