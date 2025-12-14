Thiago Motta pronto a tornare in panchina? Caos in quel club l’ex Juventus è la prima scelta Dove potrebbe andare ad allenare

Thiago Motta potrebbe tornare in panchina in tempi rapidi, con un club alle sue spalle coinvolto in un momento di caos. Dopo l’esonero del tecnico, l’ex Juventus è la prima opzione per la società, che sta valutando le prossime mosse. Ecco le ultime novità sul possibile ritorno in panchina di Motta e le destinazioni più probabili.

© Juventusnews24.com - Thiago Motta pronto a tornare in panchina? Caos in quel club, l'ex Juventus è la prima scelta. Dove potrebbe andare ad allenare Thiago Motta tornerà in panchina? L'ex Juventus è la prima scelta di questo club dopo l'esonero del tecnico. Dove potrebbe allenare. La crisi tecnica che covava da settimane nei Paesi Baschi è esplosa ufficialmente. La Real Sociedad ha deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore Sergio Francisco. La decisione, drastica ma inevitabile, arriva al termine di un avvio di stagione da incubo: la squadra annaspa al quindicesimo posto in classifica, avendo raccolto la miseria di 16 punti nelle prime 15 giornate di campionato. Una media da retrocessione che ha costretto la dirigenza a intervenire per dare una scossa all'ambiente.

