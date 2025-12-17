Truffe online in aumento come prevenirle ed evitarle

Le truffe online sono in costante aumento, rappresentando una minaccia crescente per utenti e aziende. Nonostante le numerose raccomandazioni, molti cadono nelle trappole digitali, con perdite significative nel 2024. È fondamentale conoscere le strategie di prevenzione e imparare come riconoscere i segnali di una truffa per proteggersi efficacemente nel mondo digitale.

Quello delle truffe online è un argomento sempre più dibattuto e uno dei "settori" più in crescita. Nonostante le migliaia di raccomandazioni da parte di amministrazioni pubbliche e soggetti privati, infatti, sono sempre di più i cittadini truffati, per un introito che, nel 2024, ha superato i. Arezzonotizie.it IL 2020 DELLA POLIZIA DI STATO IN AUMENTO LE TRUFFE ONLINE E LE VIOLENZE Truffe creditizie in aumento, in tre anni bruciati oltre 559 milioni: l'Italia sempre più esposta alle frodi digitali - Le analisi Fabi fotografano un fenomeno in rapida espansione: online la principale porta d'ingresso, Lombardia, Sicilia e Campania le regioni più colpite ... giornalelavoce.it

Truffe digitali in Italia, danni per oltre 559 milioni in tre anni - Secondo la Fabi in tre anni sono stati sottratti oltre 559 milioni di euro, con la Lombardia in testa per incidenza e una platea di vittime sempre più ampia e trasversale. msn.com

Le truffe più diffuse riguardano false vendite online di smartphone, auto ed elettrodomestici, raggiri telefonici in cui i truffatori si spacciano per operatori bancari o forze dell’ordine e la cosiddetta “truffa del parente in difficoltà”, che fa leva sull’urgenza emotiva. - facebook.com facebook

Hai notato qualcosa di strano online Truffe sui marketplace Prodotti contraffatti Annunci d'affitto falsi Grazie al Digital Services Act ( #DSA), puoi segnalare contenuti illegali online, truffe e prodotti falsi o pericolosi. Scopri come x.com

