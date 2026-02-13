Trovata incosciente sul Rilke soccorsa un' anziana

Una donna anziana è stata soccorsa questa mattina dopo essere stata trovata, in stato di incoscienza, lungo il sentiero Rilke. La donna, che si aggirava senza sensi tra gli alberi, è stata notata da alcuni escursionisti che hanno chiamato subito i soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver perso l’equilibrio e essere caduta accidentalmente, ma le cause precise sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che l’hanno stabilizzata prima di trasportarla in ospedale.

