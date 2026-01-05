Incapace di alzarsi e bloccata a letto anziana soccorsa dai carabinieri

Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, i carabinieri di Castelsangiovanni sono intervenuti per soccorrere un’anziana immobilizzata a letto e incapace di svegliare il marito, anch’egli anziano e con problemi di udito. L’intervento ha garantito assistenza e sicurezza alla coppia in difficoltà, dimostrando la prontezza delle forze dell’ordine nel rispondere a situazioni di emergenza domestica.

