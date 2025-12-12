Prato | scippa la borsa ad anziana per strada arrestato 26enne

Un 26enne è stato arrestato a Prato dopo aver scippato la borsa a un’anziana di 78 anni. La donna ha prontamente chiamato il 112 fornendo una descrizione dettagliata del ladro e la direzione di fuga. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso di assicurare il responsabile.

La donna, 78 anni, ha chiamato il 112Nue fornendo una descrizione dettagliata del suo aggressore e anche la direzione in cui era scappato dopo lo scippo L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it Ruba borsa ad un’anziana, arrestato un 26enne - Un 26enne italiano è stato arrestato mercoledì sera a Prato dopo aver scippato la borsa a un’anziana. gonews.it Scippa la borsa all’anziana e la trascina per strada, arrestato baby rapinatore a Napoli - In particolare, un poliziotto del Reparto Mobile di Napoli, libero dal servizio, nel transitare in via Onofrio Fragnito, ha notato un soggetto che, dopo aver strappato con violenza la borsa che un’anz ... internapoli.it Un'iniziativa fra letteratura e cinema . Appuntamento martedì 16 dicembre alle ore 17 in via Tiziano a Prato. L'iniziativa è a cura di Ilaria Magni in collaborazione con Myes – My English School Prato - facebook.com facebook © Firenzepost.it - Prato: scippa la borsa ad anziana per strada, arrestato 26enne

