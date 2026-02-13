Tram | Pasticcio PD Pilastro dimenticato

Il tram, che avrebbe dovuto collegare il quartiere Pilastro al centro, è al centro di una polemica dopo che la Giunta Lepore ha deciso di eliminare un tratto della Linea Rossa. La scelta ha suscitato reazioni forti tra le opposizioni, che accusano l’amministrazione di agire senza un piano chiaro e di trascurare le periferie. La decisione comporta la modifica di un progetto già annunciato e rischia di lasciare il Pilastro senza un collegamento diretto con il resto della città.

Lega e Forza Italia all'attacco dopo lo stralcio del tratto: "Si è scelta la propaganda del PNRR, ma si sacrifica un pezzo di città" Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune parla apertamente di un "pasticcio PD" ai danni del Pilastro. I residenti della zona verrebbero di fatto tagliati fuori da quello che doveva essere il principale asse di collegamento con il centro: "È una scelta che configura una discriminazione evidente e inaccettabile - attacca - Si colpisce ancora una volta una parte della città che avrebbe dovuto beneficiare dell'unico collegamento possibile secondo il PD stesso, visto che le principali arterie saranno occupate dai binari.