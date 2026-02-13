Torna il Carnevale di Piumazzo due domeniche di carri e allegria

Il Carnevale di Piumazzo torna dopo due anni di pausa a causa della pandemia, portando di nuovo carri colorati e allegria nel quartiere. La manifestazione, alla sua 55ª edizione, si svolgerà nelle domeniche 15 e 22 febbraio, con sfilate di gruppi mascherati e musica per le strade.

Il Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo torna per la sua 55ª edizione con due giornate di festa in programma domenica 15 e domenica 22 febbraio. L'evento, che rappresenta un appuntamento tradizionale per la comunità, animerà le strade del paese con la sfilata dei carri allegorici, accompagnata da musica, animazione e intrattenimento per tutte le età. A partire dalle 14:15 di entrambe le domeniche, i carri sfileranno lungo le arterie della frazione, coinvolgendo il pubblico con il tradizionale lancio di caramelle e gadget. Alla conduzione dell'evento saranno Sonny & Ellen. Non mancheranno stand gastronomici con gnocco fritto e un'area con giostre per il divertimento di grandi e piccoli.