Tombini divelti e pericolosi in via Nedo Nadi, dove l’asfalto sconnesso e i tombini scoperti rappresentano un rischio concreto per pedoni e automobilisti, sono stati segnalati più volte senza che nessuno intervenisse.

Salve, Foggiatoday vi scrivo per denunciare pubblicamente una situazione di grave e persistente pericolo presente nelle aree verdi della zona via Nedo Nadi, a Foggia. Da anni, all’interno di questi spazi pubblici, sono presenti tombini divelti, arrugginiti e privi di adeguata copertura. Alcuni risultano completamente scoperti, altri hanno griglie danneggiate e instabili. Si tratta di un pericolo concreto e quotidiano per bambini, anziani, famiglie e per gli animali domestici che frequentano abitualmente l’area. Non si tratta di un problema recente o occasionale, questa condizione di degrado e abbandono perdura da tempo, senza che siano stati adottati interventi risolutivi o adeguate misure di messa in sicurezza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

