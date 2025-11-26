Tombini e dislivelli con l' asfalto | Sono pericolosi

Non per essere critici per partito preso, ma è normale che tutti i tombini della via Sampolo, fresca di posa dell'asfalto, siano non a filo? Ho preso questa foto in rete per rendere l'idea. Sono tutti incassati di almeno 35 centimetri e passarci con uno scooter è rischioso alla stregua di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it