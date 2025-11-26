Tombini e dislivelli con l' asfalto | Sono pericolosi

Palermotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non per essere critici per partito preso, ma è normale che tutti i tombini della via Sampolo, fresca di posa dell'asfalto, siano non a filo? Ho preso questa foto in rete per rendere l'idea. Sono tutti incassati di almeno 35 centimetri e passarci con uno scooter è rischioso alla stregua di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Tombini e dislivelli con l’asfalto: “Sono pericolosi” - Non per essere critici per partito preso, ma è normale che tutti i tombini della via Sampolo, fresca di posa dell’asfalto, siano non a filo? mondopalermo.it scrive

Agrigento, la ricerca dei "tombini asfaltati" con i metal detector - L'eco della notizia, però, è almeno nazionale visto che la città di Agrigento è stata scelta come "capitale italiana della cultura 2025". Lo riporta gazzetta.it

tombini dislivelli asfalto sonoTombini asfaltati e riemersi a Ponzano. Comune di Empoli: "Nessuna correlazione con alluvione" - Lo 'strano caso' dei tombini 'spariti', coperti di asfalto e diventati un tutt'uno con la strada, ma da poco tornati alla luce a Ponzano. gonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tombini Dislivelli Asfalto Sono