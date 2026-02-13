Terni il cantautore Raf al Tributo d’Autore | la tappa di ‘Infinito Estate’ al palazzetto

Sabato 19 settembre, il cantautore Raf sale sul palco del PalaTerni per il concerto nell’ambito del Tributo d’Autore, parte dell’edizione 2026 di ‘Infinito Estate’, attirando una folla di fan desiderosi di ascoltare dal vivo le sue hit più celebri.

Un nuovo protagonista del ‘Tributo d’Autore’ edizione 2026. Sabato 19 settembre infatti, il PalaTerni ospiterà il concerto di Raf. Il cantautore parteciperà per la quinta volta in carriera al Festival di Sanremo, con il brano ‘Ora e per sempre’. La presentazione: “A venticinque anni dall’uscita di Infinito, uno dei brani ‘manifesto’ della discografia di Raf - vero e proprio evergreen che continua a emozionarci - l’artista si esibirà in concerti che saranno show intensi e trascinanti. Un viaggio musicale che scandisce le tappe più significative di una carriera lunga oltre 40 anni, fatta di migliaia di live, quattordici album pubblicati in studio, più di venti milioni di dischi venduti in tutto il mondo.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su infinito estate

Ultime notizie su infinito estate

Raf, il ritorno all’Ariston dopo 11 anni: nel 2015 la bronchite gli negò la finaleRaf torna al Festival con Ora e per sempre. Nel 2015 fu eliminato mentre cantava con la bronchite. Ora la quinta partecipazione e il tour nei palasport ... lifestyleblog.it

Oristano, palazzi incompiuti Un cantiere infinito di fronte al tramonto. È una delle storiche incompiute oristanesi, sicuramente una di quelle alle quali siamo più affezionati. Abbiamo spesso riflettuto, nelle notti d’estate, tra il cielo stellato e il frinire delle cicale, su - facebook.com facebook

I lavori sono iniziati nell’estate 2024. Ma sono proseguiti con lentezza per motivazioni legate al meteo e al reperimento delle materie prime x.com