Terminator Zero Skynet si ferma qui | Netflix cancella la serie animata dopo una sola stagione

Netflix ha deciso di cancellare Terminator Zero, la serie animata ispirata alla famosa saga di fantascienza, perché la produzione non ha riscosso abbastanza successo tra gli spettatori. La decisione arriva dopo che la prima stagione, composta da dieci episodi, ha ricevuto critiche miste e un pubblico limitato, nonostante le recensioni positive di alcuni esperti del settore. La serie, realizzata con un budget di circa 15 milioni di dollari, aveva come obiettivo rilanciare il franchise, ma non ha convinto abbastanza per continuare. La cancellazione mette fine alla storia di Skynet, che si fermò con questa prima avventura.

Non ci sarà una seconda stagione per Terminator Zero. Nonostante un’accoglienza entusiastica da parte di critica e pubblico, Netflix ha deciso di non rinnovare il reboot animato della celebre saga sci-fi. A confermare la notizia è stato lo stesso creatore e showrunner della serie, Mattson Tomlin, attraverso un post su X che ha spento le speranze dei fan di vedere proseguire la guerra contro le macchine. Secondo quanto riportato da Deadline, il motivo della cancellazione risiede nel divario tra il prestigio qualitativo dell’opera e il numero effettivo di spettatori. “ L’accoglienza è stata straordinaria, ma alla fine della giornata non sono state abbastanza le persone che l’hanno guardata “, ha dichiarato Tomlin, rivelando di aver già scritto le sceneggiature della seconda stagione e delineato i piani per un arco narrativo di ben cinque stagioni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

