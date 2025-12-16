Netflix ha deciso di cancellare la serie Boots dopo una sola stagione, nonostante il successo di pubblico nelle settimane del debutto. La decisione arriva nonostante lo show fosse tra le più viste sulla piattaforma, ma Netflix ha scelto di interrompere la produzione senza proseguire con ulteriori stagioni.

© Movieplayer.it - Netflix ha cancellato questa serie finita in Top 10 dopo una sola stagione

Nonostante fosse risultata tra le serie più viste sulla piattaforma nelle settimane del debutto in streaming, lo show non proseguirà con ulteriori stagioni Netflix ha cancellato Boots dopo una sola stagione, secondo quanto riportato da Variety. La serie drammatica queer sul passaggio all'età adulta aveva debuttato sulla piattaforma streaming lo scorso 9 ottobre. Prodotto da Norman Lear, che ha dato il via libera allo show nel 2023, e creato da Andy Parker, Boots era basato sul libro di Greg Cope White The Pink Marine. Miles Heizer interpretava Cameron Cope, un adolescente disilluso e non dichiarato degli anni '90 che si arruola nel Corpo dei Marines con il suo migliore amico Ray McAffey, interpretato da Liam Oh. Movieplayer.it

