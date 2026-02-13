Tendini fragili? La ricerca svela il ruolo di HIF1 nel dolore

Una nuova ricerca rivela che il fattore HIF1 è coinvolto nel dolore ai tendini, soprattutto in seguito a microlesioni causate dall’attività fisica. Lo studio ha evidenziato che questa proteina si attiva nelle zone danneggiate, contribuendo a spiegare perché tendini fragili si rompono facilmente. Ad esempio, nei soggetti più anziani o negli sportivi, questa reazione può peggiorare i sintomi di infiammazione e dolore.

Dolore al tendine di Achille, gomito del tennista, ginocchio del saltatore o spalla del nuotatore: sono condizioni comuni che colpiscono sia gli sportivi sia gli adulti più anziani. Questi disturbi si sviluppano quando i tendini vengono sollecitati oltre i loro limiti, subendo tensioni ripetute nel tempo. Un team di ricercatori dell'ETH di Zurigo e dell'Ospedale Universitario Balgrist ha identificato una proteina chiave dietro questi dolori: HIF1. Questa proteina agisce come fattore di trascrizione, regolando l'attività di specifici geni nelle cellule del tendine. Studi su topi e tessuti umani hanno mostrato che livelli elevati di HIF1 causano cambiamenti strutturali nei tendini, rendendoli più fragili.