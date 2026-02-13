Temporali e raffiche di vento | San Valentino con l' allerta meteo arancione

Un fronte di temporali e raffiche di vento ha colpito la zona di Caserta, provocando disagi e allertando le autorità. La causa è rappresentata da un’intensa perturbazione che si sta muovendo sulla regione, portando pioggia e venti forti. La Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per la Piana Campana, mentre le aree di Alto Volturno e Matese sono sotto vigilanza gialla. La giornata di San Valentino si svolge così sotto condizioni climatiche instabili, con il rischio di ulteriori rovesci e raffiche improvvise.

L'avviso della protezione civile: "Rischio allagamenti". Allarme giallo per l'area del Matese Allerta meteo arancione nella porzione di territorio casertano ricompreso nella 'Piana Campana', gialla nell'area Alto Volturno e Matese. E' il doppio avviso, valido dalle 6 di sabato 14 febbraio per 24 ore, diramato dalla protezione civile regionale. Per quanto riguarda l'allerta arancione sono previsti temporali a vasta scala, diffusi e particolarmente intensi. Le precipitazioni potrebbero dar luogo a un dissesto idrogeologico diffuso anche causando instabilità di versante anche profonda, frane e colate rapide di fango o di detriti nonché al rischio idraulico localizzato con possibili allagamenti, tracimazioni e inondazioni.