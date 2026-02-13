Teatro della Polvere di Foggia stagione 2025 2026 | in scena ‘La cantatrice calva’ di Ionesco

Il Teatro della Polvere di Foggia annuncia che nella stagione 20252026 porterà in scena ‘La cantatrice calva’ di Eugène Ionesco, una scelta che ha suscitato grande interesse tra il pubblico locale. La compagnia teatrale ha deciso di rappresentare questa commedia dell’assurdo il prossimo novembre, per celebrare i 70 anni dalla prima assoluta. La particolarità dell’allestimento consiste nell’uso di scenografie minimaliste e luci soffuse, che richiamano l’atmosfera surreale dell’opera.

Il Teatro della Polvere mette in scena ‘La cantatrice calva’, capolavoro assoluto del Teatro dell’Assurdo e opera che ha segnato una svolta radicale nella storia della drammaturgia del Novecento. L’appuntamento è per i giorni 13, 14 e 15 febbraio alle 19 con apertura del foyer dalle 18.15. La regia è di Letizia Tiziana Massimo. Sul palco ci saranno Deborah Carlucci, Mariangela Conte, Leonardo Di Domenico, Letizia Tiziana Massimo e Antonio Russo. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3515400172. Attraverso un’ironia lucida e spietata, Ionesco mette in scena l’assurdità dell’esistenza moderna, smascherando i meccanismi della convenzione sociale, dell’automatismo linguistico e del vuoto che si cela dietro la banalità del vivere quotidiano.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Al Teatro della Polvere di Foggia, la stagione 20252026 si apre con il debutto di ‘Una banale storia d’amore’, una produzione teatrale firmata e interpretata da Annalaura D’Ecclesia.

