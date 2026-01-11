Incidente in autostrada | code di un chilometro

Un incidente si è verificato sulla A1 nel tratto tra Caserta Sud e Caserta Nord, nel comune di San Nicola la Strada, all’altezza del km 739, in direzione Milano. La situazione ha causato una coda di circa un chilometro, provocando likely disagi alla viabilità. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Si è verificato un incidente sulla A1 nel tratto tra Caserta Sud a Caserta Nord nel comune di San Nicola la Strada all'altezza el km 739 direzione Milano. Si registrano code di un chilometro  tra il bivio A1 e i raccordi Caserta sud e Caserta Nord.Rallentamenti anche sulla A30 con l'allacciamento. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

