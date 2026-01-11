Incidente in autostrada | code di un chilometro

Un incidente si è verificato sulla A1 nel tratto tra Caserta Sud e Caserta Nord, nel comune di San Nicola la Strada, all’altezza del km 739, in direzione Milano. La situazione ha causato una coda di circa un chilometro, provocando likely disagi alla viabilità. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Si è verificato un incidente sulla A1 nel tratto tra Caserta Sud a Caserta Nord nel comune di San Nicola la Strada all'altezza el km 739 direzione Milano. Si registrano code di un chilometro tra il bivio A1 e i raccordi Caserta sud e Caserta Nord.Rallentamenti anche sulla A30 con l'allacciamento.

Code di oltre 4 chilometri lungo l'autostrada A14 per un incidente fra Pescara ovest e Pescara sud - Il tamponamento si è verificato dopo le 12 ed ha causato una coda di 4 chilometri fra i due caselli al confine fra le province di Pescara e Chieti ... ilpescara.it

Schianto in autostrada, incidente fra 4 auto sull’A1 nel Frusinate: più di 11 chilometri di coda verso Roma - Incidente di fine festività lungo l'autostrada A1 fra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma: code fino a 20 chilometr verso le 13 ... fanpage.it

PAURA IN AUTOSTRADA - Cisterna di Gpl esplode dopo incidente

INCIDENTE IN A1 I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, Distaccamento del Valdarno, stanno intervenendo con una squadra per un incidente stradale occorso in Autostrada A1 al Km.328 Dir.Nord: coinvolti un auto ed un furgone; gli occupanti, usciti in - facebook.com facebook

Autostrada #A5 Torino-Aosta Traffico rallentato per incidente tra Ivrea e Scarmagno in direzione Torino agg. ore 13:08 x.com

