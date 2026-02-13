Maria Rossi, insegnante di scuola elementare a Milano, ha deciso di scrivere un articolo per sensibilizzare sui diversi tipi di discriminazione, perché spesso le persone non si rendono conto di comportamenti sbagliati che possono ferire gli altri. Tra le forme di discriminazione meno spesso riconosciute ci sono quelle legate all’aspetto fisico o alla provenienza, che si manifestano anche attraverso commenti e atteggiamenti quotidiani. Rossi sottolinea quanto sia fondamentale imparare a riconoscerle per evitare di perpetuarle senza volerlo, in particolare tra i giovani.

Esistono vari tipi di discriminazione. Di alcuni si parla molto, altri meno. È importante conoscerli per non essere i primi a metterli in atto. Ecco un piccolo glossario. Razzismo: è la discriminazione più diffusa a livello mondiale, e consiste nel trattare diversamente una persona per la sua etnia. Se invece si discrimina la persona per la sua nazionalità, si chiama xenofobia. Sessismo: è un’altra delle discriminazioni più diffuse. Spesso gli uomini sono considerati migliori e più potenti, mentre le donne sono ritenute inferiori. Ancora oggi, molte donne devono combattere contro la società per avere la possibilità di raggiungere dei risultati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tante forme di discriminazione: come riconoscerle

