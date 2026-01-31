Clausole vessatorie nel contratto di compravendita immobiliare | come riconoscerle

Acquirenti di case da costruttori o società devono fare attenzione alle clausole vessatorie inserite nei contratti di compravendita. Queste clausole, spesso poco chiare, possono svantaggiare chi compra e creare problemi nel momento della firma. È importante leggere con attenzione ogni dettaglio e, se qualcosa non convince, chiedere chiarimenti o consulenze legali. In molti casi, queste clausole rischiano di mettere in svantaggio chi acquista, senza che se ne renda subito conto.

Nel caso in cui si acquisti una casa da un costruttore o da una società occorre fare particolare attenzione alle clausole vessatorie che possono essere inserite nel contratto di compravendita. Anche all’interno di questi contratti spesso sono previste delle clausole che violano i diritti dei consumatori e pertanto è bene sapere come riconoscerle. Le legge mira a proteggere il consumatore evitando che si verifichi un significativo squilibrio tra i diritti e doveri delle parti coinvolte soprattutto a discapito del contraente più debole. Di seguito esamineremo quali sono le clausole vessatorie, come deve comportarsi l’acquirente e quali sono le norme a tutela dei suoi diritti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

