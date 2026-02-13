Taglio della testa del toro la rievocazione nel giovedì grasso del Carnevale

Nella giornata del giovedì grasso piazza San Marco ha ospitato la scenografica rievocazione del taglio della testa del toro, antica cerimonia che affonda le radici nel Medioevo veneziano. Quest’anno, decine di figuranti vestiti con costumi d’epoca hanno riprodotto il tradizionale rito, attirando un gran numero di spettatori curiosi di rivivere le usanze più antiche della città.

Nella giornata del giovedì grasso piazza San Marco ha ospitato la scenografica rievocazione del taglio della testa del toro, antica cerimonia che affonda le radici nel Medioevo veneziano. L'evento, curato dalla compagnia L’Arte dei Mascareri in collaborazione con Pantakin, fa parte del programma del Carnevale a cura del Comune di Venezia con Vela spa. Il folto pubblico presente in piazza è stato riportato indietro nel tempo, fino al 1162, quando la Serenissima sancì la propria supremazia sul Patriarca di Aquileia. Sul palco c'era il consigliere delegato alle tradizioni Giovanni Giusto assieme al direttore artistico del Carnevale, Massimo Checchetto, e al sindaco di Aquileia, Emanuele Zorino.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

