Ballando con le Stelle e il Lastra Gate Fognini attacca la Fialdini | il retroscena che nessuno si aspettava

Negli ultimi giorni lo spogliatoio di Ballando con le Stelle si è trasformato in un ring mediatico. Al centro della tempesta Francesca Fialdini e il suo discusso “lastra-gate”. La conduttrice, costretta al ritiro dallo show per una lesione al piede destro e una frattura al terzo metatarso, si è ritrovata al centro di polemiche velenose. Alcuni concorrenti avrebbero infatti messo in discussione la veridicità del suo infortunio, chiedendo pubblicamente le lastre radiografiche come prova. Una richiesta che sui social ha scatenato una caccia alle streghe e molti hanno puntato il dito contro chi avrebbe sollevato dubbi sulla parola della conduttrice. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ballando con le Stelle e il “Lastra Gate”. Fognini attacca la Fialdini: il retroscena che nessuno si aspettava

