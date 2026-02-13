Lo Stoccarda, reduce dalla sconfitta casalinga contro il St. Pauli che ha compromesso le speranze di avvicinarsi alle prime posizioni in classifica, affronta oggi in casa il Colonia di Kwasniok.

Lo Stoccarda sul più bello è caduto in casa del St. Pauli perdendo una grande occasione per staccare le dirette concorrenti alla Champions, e quest’oggi affronta in casa il Colonia di Kwasniok. Gli svevi sono stati irriconoscibili per un’ora di gioco, con i kiezkicker che hanno trovato i 2 gol che di fatto hanno chiuso la gara. Inutile il gol di Leweling con la partita ormai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stoccarda-Colonia (sabato 14 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

