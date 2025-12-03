Qvc licenzia le ultime conduttrici storiche Chiara Contu Farci | Quindici anni in diretta ora ci cacciano via

Qvc licenzia le ultime 4 conduttrici con contratto regolare dopo 15 anni. Sciopero e presidio all'esterno dell'azienda: "Eravamo in onda più di Pippo Baudo, ora ci sostituiscono con partite Iva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Qvc licenzia le ultime conduttrici storiche, Chiara Contu Farci: “Quindici anni in diretta, ora ci cacciano via” - Sciopero e presidio all’esterno dell’azienda: “Eravamo in onda più di Pippo Baudo, ora ci sostituiscono con partite Iva”. fanpage.it scrive

“Sono stata in onda più ore di Pippo Baudo, ho venduto di tutto, dalle padelle ai diamanti. E ora sono stata licenziata da un giorno all’altro”: lo sfogo della ... - Oggi, mercoledì 3 dicembre, i sindacati Slc Cgil e Fistel Cisl hanno proclamato uno sciopero di quattro ore per tutto il personale del Gruppo, con presidi davanti alla sede di Brugherio. Da ilfattoquotidiano.it

Qvc, l'ex conduttrice Chiara Contu Farci: «Io, licenziata all’improvviso. Stavo in onda più ore di Pippo Baudo a vendere padelle e diamanti» - Sciopero con presidio davanti alla sede a Brugherio dopo che il colosso delle vendite televisive ha licenziato le 4 conduttrici assunte con contratto regolare ... Riporta msn.com

Qvc licenzia le 4 conduttrici regine delle televendite: «Il loro ruolo non esisterà più». La protesta dei sindacati - Le conduttrici sono le uniche assunte come dipendenti: per tutti gli altri lavoratori con lo stesso ruolo (sono sia figure maschili sia femminili) il rapporto di lavoro si svolge con prestazioni a par ... Si legge su msn.com

Bufera Qvc, la tv non ritira i licenziamenti delle 4 conduttrici storiche: “Azienda inclusiva solo a parole”. Scatta lo sciopero negli studios - Mercoledì presidio ai cancelli del colosso dello shopping televisivo: "Il gruppo rispetti dipendenti e co ... Come scrive msn.com

Un'azienda brianzola nella bufera: via tutte le conduttrici, pronta la rivolta - QVC licenzia tutte le Presenter a Brugherio: sindacati sul piede di guerra. Segnala monza-news.it