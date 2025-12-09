Brigitte Macron lo scontro con le attiviste femministe | Ci sono delle brutte str… le sbatteremo fuori

La Première Dame è al centro di una grande polemica, poche ore dopo la pubblicazione di un video in cui descrive così le attiviste femministe che hanno interrotto lo spettacolo dell'attore Ary Abittan. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Brigitte Macron, lo scontro con le attiviste femministe: «Ci sono delle brutte str… le sbatteremo fuori»

