Stadio Dall’Ara stop al restyling | Forchielli attacca e chiede certezze sul futuro

Il progetto di rinnovamento dello stadio Dall’Ara è stato fermato, suscitando dure polemiche da parte di Forchielli. La decisione del Comune di bloccare i lavori e di cancellare i 40 milioni di euro già stanziati genera incertezze sul futuro dell’impianto. Il presidente di una delle associazioni di tifosi ha chiesto chiarimenti urgenti, evidenziando come questa scelta possa influire sulla crescita della squadra e sull’affluenza degli spettatori nelle prossime stagioni.

Dopo il ritiro dei 40 milioni del Comune si riaccende il dibattito. Timori sugli investimenti e interrogativi anche sul progetto dello stadio temporaneo nell'area ex Fico Lo stop al progetto di restyling dello stadio Dall'Ara e il ritiro dei 40 milioni di euro inizialmente previsti dal Comune continuano a far discutere. A intervenire è l'imprenditore e candidato sindaco Alberto Forchielli, che attacca la giunta parlando di una "ritirata" e avvertendo sul rischio che il patron del Bologna, Joey Saputo, possa perdere interesse dopo anni di attesa. "Forchielli parla di anni di progetti, trattative e silenzi che finiscono in una ritirata. Bologna si trova davanti a una scelta importante per il suo calcio e la città. Una parte dei 40 milioni destinati al restyling dello Stadio Dall'Ara saranno utilizzati per aiutare le famiglie bolognesi, incrementando soprattutto i servizi utili al ceto medio.