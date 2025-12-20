Ricostruzione Adsi Emilia-Romagna | Da Tredozio a Modigliana servono risorse per i beni culturali privati
Il percorso istituzionale avviato per la ricostruzione dei territori romagnoli colpiti dal sisma del 2023 e dalle successive calamità naturali rappresenta un passaggio fondamentale per restituire stabilità e prospettiva alle comunità locali più duramente colpite, tra cui Tredozio, Modigliana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna: rimborsi più facili per i privati
Leggi anche: Ricostruzione post alluvione, il commissario straordinario Curcio a Tredozio. Focus su fondi e finanziamenti
Ricostruzione post alluvione: su Sfinge le domanda di contributo per i danni subiti secondo le nuove modalità semplificate - Romagna le persone che ne hanno diritto potranno presentare domanda di contributo per i danni subiti dalle alluvioni tramite la piattaforma dedicata, a ... sassuolo2000.it
Per la ricostruzione dell'Emilia-Romagna "stanziati 2,8 miliardi in tre anni", dice Figliuolo - Oggi il commissario straordinario alla ricostruzione, il generale Francesco Figliuolo, ha parlato in audizione informale in commissione Ambiente alla Camera a proposito dell’alluvione avvenuta in ... ilfoglio.it
“Ricostruzione Emilia Romagna ferma dal sisma del 2012"/ Il dossier: “30% cantieri ancora in progettazione” - La ricostruzione dell'Emilia Romagna dopo il sisma del 2012 sembra procedere a rilento, con un abbondante 30% di cantieri che sono ancora in fase di progettazione L’Emilia Romagna sembra essere ... ilsussidiario.net
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.