SP 45 verso Germaneto smottamenti dopo il maltempo

Allarme per la SP 45 verso Germaneto: smottamenti e rischio chiusura dopo il maltempo. La Strada Provinciale 45, arteria cruciale per l’area di Germaneto in provincia di Catanzaro, è minacciata da smottamenti e cedimenti del terreno a seguito delle recenti piogge intense. Questa mattina, le squadre dei tecnici stanno monitorando la situazione per valutare i danni e prevenire eventuali pericoli per gli automobilisti.

I residenti esprimono forte preoccupazione per la sicurezza della circolazione e temono la possibile interruzione del collegamento, chiedendo interventi urgenti alle autorità competenti per evitare l'isolamento della comunità. La situazione attuale e le preoccupazioni dei residenti. La situazione, emersa con forza nelle ultime ore, desta inquietudine tra coloro che quotidianamente percorrono la SP 45 per raggiungere luoghi di lavoro, scuole e servizi essenziali.