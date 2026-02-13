Una donna alla 30ª settimana di gravidanza si sente stanca e si alza spesso durante la notte a causa di movimenti del bambino e di una pancia dura. La sua difficoltà a dormire si manifesta con risvegli frequenti e sensazioni di disagio, che influenzano il riposo notturno.

Buongiorno, sono alla 30ª settimana e faccio molta fatica a dormire: mi sveglio spesso, ho la pancia dura e sento il bambino muoversi tanto di notte. È normale in questa fase? Ci sono posizioni o piccoli consigli che possono aiutare a riposare meglio? Tra i consigli per dormire bene in gravidanza, c’è sicuramente quello di prediligere la posizione sul fianco di sinistra, che favorisce la circolazione, o in ogni caso di alternare i due lati. Puoi mettere un bel cuscino tra le ginocchia, oppure alzare leggermente la pancia e posizionarlo sotto come sostegno. Prima di andare a dormire prova qualche esercizio di mobilizzazione o respirazioni lente e profonde, per favorire il rilassamento. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Sono incinta e faccio molta fatica a dormire: è normale?”

