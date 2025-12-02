Sabrina Salerno in lacrime a Belve | Faccio ancora fatica a parlarne

Oggi martedì 2 dicembre va in onda l’ultima puntata del ciclo standard di Belve, il programma cult condotto da Francesca Fagnani. Sono tante le sorprese riservate agli spettatori, come – finalmente- il momento in cui Maria De Filippi risponderà alle domande della conduttrice. Tra gli ospiti e i protagonisti della puntata troviamo Stefania Sandrelli, Fabio Fognini e Sabrina Salerno. Proprio la Salerno si è raccontata a 360°, arrivando a vivere uno stato di profonda commozione ricordando la sua infanzia e il rapporto difficile con il padre. Sabrina Salerno si commuove a Belve. La puntata del 2 dicembre di Belve conclude un ciclo molto curioso, iniziato con una prima puntata praticamente perfetta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sabrina Salerno in lacrime a Belve: “Faccio ancora fatica a parlarne”

Leggi anche questi approfondimenti

Sabrina Salerno si confessa a Belve: gli amori e il padre segreto - facebook.com Vai su Facebook

Stefania Sandrelli, Sabrina Salerno e Fabio Fognini sono gli ospiti della nuova puntata di #Belve di Francesca Fagnani. Martedì #2dicembre, in prima serata su Rai 2. #BallandoConLeStelle Vai su X

Sabrina Salerno a Belve: “Il flirt con Berlusconi? Era affascinato dalla bellezza e io un po’ sfrontata”, poi le lacrime - Sabrina Salerno si racconta a Belve tra carriera e vita privata, dall'infanzia difficile alle voci di un flirt con Silvio Berlusconi ... Scrive fanpage.it

Belve, le lacrime di Sabrina Salerno: “Faccio ancora fatica a parlare della mia infanzia difficile" - Cresciuta con una zia e poi con i nonni, si commuove ricordando il passato: "Guardando gli altri bambini mi resi conto delle differenze" ... Riporta msn.com

Sabrina Salerno a Belve: "Qui anche grazie a Berlusconi". Poi svela la storia col famoso cantante - Sabrina Salerno a Belve tra carriera, flirt con Berlusconi, rapporto col padre e l'amore per un cantante italiano ... Si legge su corrieredellosport.it

Belve (2 dicembre): tre ospiti, pianti e Berlusconi tirato in ballo da Sabrina Salerno: cosa vedremo nell’ultima puntata - Nella puntata di questa sera, Francesca Fagnani intervisterà la nota cantante e showgirl e non mancheranno rivelazioni inedite: scopriamo di più. libero.it scrive

Sabrina Salerno a Belve, la verità sulla storia di Berlusconi. Il padre scoperto a 12 anni e il vecchio amore: «Non dico chi è, ma riempie gli stadi» – Il video - Ultima puntata di stagione per il programma di Francesca Fagnani, che ospita anche Fabio Fognini e Stefania Sandrelli ... Come scrive open.online

Sabrina Salerno e il presunto flirt con Silvio Berlusconi: "Mai stata la sua amante". La verità sul loro rapporto - Ospite di Francesca Fagnani nell' ultima puntata di Belve in onda oggi, martedì 2 dicembre su Rai 2, Sabrina Salerno risponde anche alla domanda sul gossip che l'ha vista protagonista di un presunto ... Si legge su today.it