Sabato 14 febbraio 2026 alle 18:30, il Siviglia sfiderà l’Alaves nel loro stadio, un match decisivo per la corsa alla salvezza di entrambe le squadre. Il motivo è che entrambe hanno bisogno di punti per evitare la zona retrocessione, e questa partita potrebbe cambiare le loro sorti in classifica. In campo, gli andalusi puntano sulla spinta del pubblico di casa per conquistare una vittoria fondamentale.

Nel tardo pomeriggio di sabato il Siviglia affronterà tra le mura amiche l’Alaves: è una sfida molto importante per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per la salvezza. Le due compagini hanno 25 punti, il margine sulla terz’ultima è di soli 3 punti: la classifica in coda è piuttosto corta, fino ai 26 punti del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Siviglia-Alaves (sabato 14 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna per gli andalusi?

Nel tardo pomeriggio di sabato, il Siviglia scenderà in campo contro l’Alaves al Sanchez Pizjuan, in una partita decisiva per la zona retrocessione della Liga.

Analisi e pronostici del match Siviglia-Oviedo, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 14:00.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Real Madrid e Uefa fanno pace: è il definivo tramonto della Superlega; Siviglia-Alaves (sabato 14 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Gara molto delicata al ...; Pronostico Siviglia-Alavés 14 Febbraio 2026: 24ª Giornata di Liga Spagnola; Siviglia vs Deportivo Alavés Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 14-02-2026.

Pronostico Siviglia-Alavés: si decide nel secondo tempoSiviglia-Alaves è una gara della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Pronostico Siviglia vs Alaves – 14 Febbraio 2026La sfida di La Liga tra Siviglia e Alaves accende l’attenzione il 14 Febbraio 2026 alle 18:30 sul prestigioso terreno dello Stadio Ramón Sánchez Pizjuán. Un ... news-sports.it