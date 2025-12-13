Siviglia-Oviedo domenica 14 dicembre 2025 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Vittoria interna per gli andalusi?
Analisi e pronostici del match Siviglia-Oviedo, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 14:00. Una sfida importante per entrambe le squadre, con gli andalusi alla ricerca di una vittoria per migliorare una stagione finora caratterizzata da alti e bassi. Ecco tutte le formazioni, quote e previsioni per questo incontro.
Anche quest’anno il Siviglia sembra ormai destinato a vivere una stagione mediocre, con alti e bassi e lo strisciante pericolo di essere coinvolto nella lotta salvezza: ormai è un po’ di tempo che gli andalusi hanno abbassato nettamente la soglia del loro rendimento e non sarà facile riconquistare lo status perso. Domenica pomeriggio riceveranno l’Oviedo, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Pronostico Siviglia vs Oviedo – 14 Dicembre 2025 - Oviedo, valida per La Liga, si gioca il 14 Dicembre 2025 alle 14:00 presso lo Stadio Ramón Sánchez Pizjuán. news-sports.it
Streaming gratis Siviglia-Oviedo: formazioni e dove vederla in diretta tv live - La partita è trasmessa gratis su Sisal, piattaforma che permette agli utenti registrati di accedere allo streaming. msn.com
Siviglia-Oviedo (domenica 14 dicembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. La squadra di Almeyda riceve la neopromossa ift.tt/wt9iTcG #scommesse #pronostici x.com
LIGA - 13a GIORNATA Il Barcellona riduce ad una lunghezza il suo distacco dal Real Madrid. ??Villarreal ed Atletico Madrid allungano sul Betis, raggiunto dall'Espanyol in quinta posizione. La Real Sociedad aggancia il Siviglia - facebook.com facebook
Doppio MBAPPÉ, trivela VINICIUS, primo gol di MASTANTUONO: Levante-Real Madrid 1-4 | LaLiga | DAZN